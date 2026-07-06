PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.07.2026) gegen 19 Uhr wurde in Ahlen im Bereich der Zeche Westfalen ein 27-jähriger Ahlener von drei jungen Männern zusammengeschlagen. Die drei Unbekannten beleidigten den Ahlener zunächst und schlugen und traten anschließend auf ihn ein. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend mit E-Scootern in Richtung Sumpfstrecke.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: männlich, südeuropäischer Phänotyp, zwischen 16 und 18 Jahren alt, 1.60 bis 1.75 Meter groß, schwarze Haare, alle drei trugen Basecaps. Einer trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Ein weiterer eine schwarze Hose und eine schwarze Trainingsjacke der Marke Adidas.

Wer kennt die Personen oder kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 10:35

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Sieben Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogenbeinfluss aufgefallen

    Warendorf (ots) - Am vergangenen Wochenende (Freitag 03.07.26 / 13 Uhr bis Montag 06.07.2026 / 3 Uhr) fielen bei Kontrollen insgesamt sieben Fahrzeugführer auf die unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung standen. Am Freitag (03.07.2026) um 13.10 Uhr kontrollierten Polizisten einen 29-Jährigen aus Ennigerloh mit seinem Pkw. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 09:21

    POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

    Warendorf (ots) - Am Samstag (04.07.2026) um 15.55 Uhr kam es in Telgte auf der B 51 in Höhe Klatenbergweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die B 51 in Richtung Warendorf. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von 10 und 7 Jahren. Der Münsteraner musste sein Fahrzeug aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 26-Jähriger aus Recklinghausen mit ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 09:20

    POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Alkoholisiert von der Straße abgekommen

    Warendorf (ots) - Am Samstag (04.07.2026) um 23.05 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh auf der Straße Hohe Ward zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw die Straße Hohe Ward in Richtung Münster-Hiltrup. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Straße ab und blieb in einem Gebüsch stehen. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren