Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.07.2026) gegen 19 Uhr wurde in Ahlen im Bereich der Zeche Westfalen ein 27-jähriger Ahlener von drei jungen Männern zusammengeschlagen. Die drei Unbekannten beleidigten den Ahlener zunächst und schlugen und traten anschließend auf ihn ein. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend mit E-Scootern in Richtung Sumpfstrecke.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: männlich, südeuropäischer Phänotyp, zwischen 16 und 18 Jahren alt, 1.60 bis 1.75 Meter groß, schwarze Haare, alle drei trugen Basecaps. Einer trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Ein weiterer eine schwarze Hose und eine schwarze Trainingsjacke der Marke Adidas.

Wer kennt die Personen oder kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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