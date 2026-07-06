Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Sieben Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogenbeinfluss aufgefallen

Warendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag 03.07.26 / 13 Uhr bis Montag 06.07.2026 / 3 Uhr) fielen bei Kontrollen insgesamt sieben Fahrzeugführer auf die unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung standen.

Am Freitag (03.07.2026) um 13.10 Uhr kontrollierten Polizisten einen 29-Jährigen aus Ennigerloh mit seinem Pkw. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein weiterer Autofahrer wurde um 16.50 Uhr in Ennigerloh auf der Oelder Straße angehalten. Der 69-Jährige aus Bad Salzuflen stand unter Alkoholeinfluss.

Auch am Freitag wurde um 17.25 Uhr in Beckum auf der Gottfried-Polysius-Straße ein 34-jähriger Beckumer mit einem E-Scooter überprüft. Bei ihm ergaben sich Hinweise darauf, dass er Betäubungsmittel zu sich genommen hatte.

Am Samstag (04.07.2026) um 6.40 Uhr hielten Einsatzkräfte in Ahlen auf der Heessener Straße einen 23-jährigen Tschechen mit seinem Pkw an. Auch bei ihm ergaben sich Hinweise darauf das er Drogen konsumiert hatte.

Am Sonntag (05.07.2026) hielten Polizisten in Beckum auf der Nordstraße einen 16-jährigen Ahlener mit einem E-Scooter an. Der Jugendliche hatte sowohl Alkohol als auch Betäubungsmittel konsumiert.

In der Nacht zum heutigen Montag (06.07.2026) wurde um 1.30 Uhr in Ahlen auf der Straße Auf dem Toelen eine 36-jährige Ahlenerin mit ihrem Pkw angehalten und kontrolliert. Auch bei ihr ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum.

In der gleichen Nacht um 2.50 Uhr hielten Polizisten in Beckum auf der Straße Am Tuttenbrocksee einen 45-Jährigen aus Warendorf mit seinem Auto an. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

In allen Fällen ordneten die Einsatzkräfte die Entnahmen von Blutproben an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeugführer ein. In zwei Fällen wurden die Führerscheine sichergestellt.

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