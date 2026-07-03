Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Citroën angefahren und beschädigt. Korrektur des Datums

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.06.2026) und nicht wie ursprungs angegeben am Mittwoch (01.07.) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf der Dreibrückenstraße einen weißen Citroën C3 angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand auf dem Parkstreifen in Höhe einer Versicherung und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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