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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Citroën angefahren und beschädigt. Korrektur des Datums

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.06.2026) und nicht wie ursprungs angegeben am Mittwoch (01.07.) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf der Dreibrückenstraße einen weißen Citroën C3 angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand auf dem Parkstreifen in Höhe einer Versicherung und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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