Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Wohnung eines Rentners

Warendorf (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (02.07.2026) in die Wohnung eines Rentners an der Straße Hofkamp in Ostbevern eingebrochen.

Zwischen 12.00 Uhr und 12.50 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung im 2. OG, durchsuchten Schränke und Räume, stahlen Bargeld und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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