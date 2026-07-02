POL-WAF: Ahlen. VW T-Roc angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein unbekannter Radfahrer hat bereits am Sonntag (28.06.2026, 17.40 Uhr) einen rot schwarzen VW T-Roc in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Der Beifahrer saß in dem Auto an der Beckumer Straße und bemerkte, wie der Radfahrer mit dem Auto kollidierte. Eine Zeugin eilte zu dem Radler und rief die Polizei, daraufhin flüchtete der Radfahrer ohne seine Personalien zu hinterlassen.
Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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