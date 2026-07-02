POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Einbruch in Wohnhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte sind zwischen Dienstag (30.06.2026, 22.00 Uhr) und Mittwoch (01.07.2026, 01.00 Uhr) in ein Wohnhaus an der Straße Hemmer in Drensteinfurt-Rinkerode eingebrochen.
Über eine Terrassentüre verschafften sich die Täter Zugang, stahlen ein Elektrogerät, hinterließen unter anderem eine Axt und flüchteten.
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