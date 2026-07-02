Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (30.06.2026, 22.00 Uhr) und Mittwoch (01.07.2026, 01.00 Uhr) in ein Wohnhaus an der Straße Hemmer in Drensteinfurt-Rinkerode eingebrochen.

Über eine Terrassentüre verschafften sich die Täter Zugang, stahlen ein Elektrogerät, hinterließen unter anderem eine Axt und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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