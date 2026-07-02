POL-WAF: Warendorf. Citroën angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Mittwoch (01.07.2026) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf der Dreibrückenstraße einen weißen Citroën C3 angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand auf dem Parkstreifen und wurde vorne links beschädigt.
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