Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Citroën angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (01.07.2026) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf der Dreibrückenstraße einen weißen Citroën C3 angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand auf dem Parkstreifen und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell