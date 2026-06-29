POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte sind Ende vergangener Woche in eine Wohnung an der Straße Am Wedemhove in Ahlen eingebrochen.
Am Freitag (26.06.2026) gelangten die Täter zwischen 10.00 Uhr und 16.30 Uhr gewaltsam in das Gebäude und durchwühlten die Wohnung.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell