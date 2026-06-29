Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte sind Ende vergangener Woche in eine Wohnung an der Straße Am Wedemhove in Ahlen eingebrochen.

Am Freitag (26.06.2026) gelangten die Täter zwischen 10.00 Uhr und 16.30 Uhr gewaltsam in das Gebäude und durchwühlten die Wohnung.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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