Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (28.06.2026) gegen 03.00 Uhr in ein Firmengebäude an der Straße Hellegraben in Warendorf eingebrochen.

Mit einem Bulli fuhren sie vor, durchwühlten mehrere Räume und flüchteten anschließend.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell