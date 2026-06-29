PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (28.06.2026) gegen 03.00 Uhr in ein Firmengebäude an der Straße Hellegraben in Warendorf eingebrochen.

Mit einem Bulli fuhren sie vor, durchwühlten mehrere Räume und flüchteten anschließend.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 10:47

    POL-WAF: Sendenhorst. Alkoholisiert in Graben gefahren

    Warendorf (ots) - Ein 42-jähriger Mann aus Ahlen war am Sonntag (28.06.2026, 04.10 Uhr) mit seinem Auto auf der L 586 aus Sendenhorst kommend in Fahrtrichtung Tönnishäuschen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und einige Meter weiter im Straßengraben zum Stehen. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bemerkten Einsatzkräfte Alkoholgeruch. Ein freiwilliger ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 10:29

    POL-WAF: Oelde. Motorradfahrer weicht Reh aus

    Warendorf (ots) - Bei einem Ausweichmanöver ist am Samstagabend (27.06.2026, 23.15 Uhr) ein Motorradfahrer in Oelde auf der Ostenfelder Straße verletzt worden. Der 34-jährige Sendenhorster fuhr Richtung Ostenfelde, als plötzlich ein Reh seine Fahrbahn kreuzte und die beiden zusammenstießen. Der Sendenhorster stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur amulanten Behandlung in ein Krankenhaus, ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:57

    POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Hinweise zu Radfahrer erbeten

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem unbekannten Radfahrer geben, der am Samstag (27.06.2026, 23.45 Uhr) gegen einen braunen Ford Galaxy an der Krukenstraße in Ennigerloh-Westkirchen gefahren ist. Er wird wie folgt beschrieben: - männlich - circa 20-25 Jahre - circa 1.70-1.75 Meter - schlank - blonde Haare - weißes Kurzarmhemd - blaue kurze Jeans Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren