POL-WAF: Oelde. Motorradfahrer weicht Reh aus
Warendorf (ots)
Bei einem Ausweichmanöver ist am Samstagabend (27.06.2026, 23.15 Uhr) ein Motorradfahrer in Oelde auf der Ostenfelder Straße verletzt worden.
Der 34-jährige Sendenhorster fuhr Richtung Ostenfelde, als plötzlich ein Reh seine Fahrbahn kreuzte und die beiden zusammenstießen. Der Sendenhorster stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur amulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell