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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Motorradfahrer weicht Reh aus

Warendorf (ots)

Bei einem Ausweichmanöver ist am Samstagabend (27.06.2026, 23.15 Uhr) ein Motorradfahrer in Oelde auf der Ostenfelder Straße verletzt worden.

Der 34-jährige Sendenhorster fuhr Richtung Ostenfelde, als plötzlich ein Reh seine Fahrbahn kreuzte und die beiden zusammenstießen. Der Sendenhorster stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur amulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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