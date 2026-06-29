POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Hinweise zu Radfahrer erbeten
Warendorf (ots)
Wer kann Hinweise zu einem unbekannten Radfahrer geben, der am Samstag (27.06.2026, 23.45 Uhr) gegen einen braunen Ford Galaxy an der Krukenstraße in Ennigerloh-Westkirchen gefahren ist.
Er wird wie folgt beschrieben:
- männlich - circa 20-25 Jahre - circa 1.70-1.75 Meter - schlank - blonde Haare - weißes Kurzarmhemd - blaue kurze Jeans
Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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