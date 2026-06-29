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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Hinweise zu Radfahrer erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem unbekannten Radfahrer geben, der am Samstag (27.06.2026, 23.45 Uhr) gegen einen braunen Ford Galaxy an der Krukenstraße in Ennigerloh-Westkirchen gefahren ist.

Er wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - circa 20-25 Jahre
   - circa 1.70-1.75 Meter
   - schlank
   - blonde Haare
   - weißes Kurzarmhemd
   - blaue kurze Jeans

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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