Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Bei einem Abbiegeunfall sind am Montagabend (22.06.2026, 20.55 Uhr) drei Menschen in Sassenberg verletzt worden.

Eine 38-jährige Frau aus Harsewinkel fuhr in ihrem Auto auf der Versmolder Straße Richtung Versmold. In einigen Metern Abstand und durch einen weiteren Pkw getrennt, war ein 38-jähriger Autofahrer aus Herzebrock-Clarholz in selber Richtung unterwegs. Als der 38-Jährige dabei war die vorausfahrenden Autos zu überholen, bog die Harsewinklerin zeitgleich nach links ab in Richtung Feldmark. Hier stießen die beiden Pkw zusammen.

Rettungskräfte brachten die beiden 38-jährigen Fahrer und eine 17-jährige Beifahrerin (Rheda-Wiedenbrück) des Mannes aus Herzebrock-Clarholz in Krankenhäuser.

Da sich während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bei dem 38-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser war positiv.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, die Versmolder Straße war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

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