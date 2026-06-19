Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Autofahrerin nach Gefährdung von Reiterin gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen einen unbekannten Autofahrer, der am Mittwoch (17.06.2026, 17.30 Uhr) in der Bauerschaft Gröblingen in Sassenberg unterwegs war.

Eine 24-jährige Warendorferin ritt mit ihrem Pferd auf einem Wirtschaftsweg in der besagten Bauerschaft, als das Auto an ihr vorbeifuhr. Auf Höhe des Pferdes fuhr der Mann mit aufheulendem Motor stark weiter, weshalb sich das Pferd erschrak und die Reiterin abwarf. In Folge stürzte auch das Pferd und verletzte sich.

Der Mann hielt seinen Pkw auf einem Nachbarhof zunächst an. Als er von Unbeteiligten angesprochen wurde, flüchtete er.

Der Beteiligte wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 1.75 Meter, keine schlanke Statur, Brille, dunkle Haare. Bei dem Fahrzeug habe es sich um eine Piaggio Ape in hellgrün/ türkis mit Ladefläche gehandelt. Auf der Ladefläche hätten sich Terrarien befunden.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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