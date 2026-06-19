Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Audi Q8 angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat einen schwarzen Audi Q8 in Ahlen angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Das Auto stand zwischen Mittwoch (17.06.2026, 22.00 Uhr) und Donnerstag (18.06.2026, 07.00 Uhr am Fahrbahnrand der Tilsiter Straße und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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