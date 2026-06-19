POL-WAF: Ahlen. Audi Q8 angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat einen schwarzen Audi Q8 in Ahlen angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.
Das Auto stand zwischen Mittwoch (17.06.2026, 22.00 Uhr) und Donnerstag (18.06.2026, 07.00 Uhr am Fahrbahnrand der Tilsiter Straße und wurde hinten links beschädigt.
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