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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Diebstahl eines kupferroten Opel Corsa - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag (16.06.2026, 21.40 Uhr) und Mittwoch (17.06.2026, 06.30 Uhr) einen Opel Corsa in Beckum-Neubeckum gestohlen.

Das kupferrote Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BE-RD1605 stand in einer Parkbucht an der Eichendorffstraße.

Hinweise zum Verbleib des Pkw nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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