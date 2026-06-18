POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Diebstahl eines kupferroten Opel Corsa - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte haben zwischen Dienstag (16.06.2026, 21.40 Uhr) und Mittwoch (17.06.2026, 06.30 Uhr) einen Opel Corsa in Beckum-Neubeckum gestohlen.
Das kupferrote Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BE-RD1605 stand in einer Parkbucht an der Eichendorffstraße.
Hinweise zum Verbleib des Pkw nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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