POL-WAF: Ahlen. Seat Leon angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat Anfang der Woche einen weißen Seat Leon in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen Montag (15.06.2026, 21.00 Uhr) und Dienstag (16.06.2026, 10.30 Uhr) am Fahrbahnrand des Föhrenwegs und wurde vorne links beschädigt.
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