Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Seat Leon angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat Anfang der Woche einen weißen Seat Leon in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen Montag (15.06.2026, 21.00 Uhr) und Dienstag (16.06.2026, 10.30 Uhr) am Fahrbahnrand des Föhrenwegs und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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