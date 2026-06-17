PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Radlerin geschnitten und geflüchtet - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Auto geben, das am Dienstag (16.06.2026, 10.10 Uhr) im Kreisverkehr an der Wolbecker Straße in Telgte unterwegs war?

Eine 72-jährige Telgterin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg und beabsichtigte die Fahrt über den Einfahrtsbereich des dortigen Kreisverkehrs fortzusetzen. Ein Auto schnitt die Seniorin, bog in erhöhtem Tempo aus dem Kreisverkehr heraus, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Die 72-Jährige verlor danach die Kontrolle über ihr Pedelec, stürzte und verletzte sich.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 17:04

    POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.06.2026, 12.27 Uhr) wurde bei einem Verkehrsunfall in Oelde die Fahrerin eines Kleinkraftrades schwer verletzt. Die 18-Jährige aus Oelde war mit ihrem Fahrzeug auf der Letter Straße von Oelde kommend in Richtung Oelde-Lette gefahren. Im Einmündungsbereich Am Landhagen/Letter Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-Jährigen ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 09:29

    POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zweier Pkw

    Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw ist am Montag (15.06.2026, 09.35 Uhr) ein 35-jähriger Autofahrer in Ahlen leicht verletzt worden. Der Ahlener war auf der Bergstraße unterwegs und dabei auf eine Vorfahrtsstraße abzubiegen, als er mit dem Auto eines von links kommenden 38-jährigen Ahleners zusammenstieß. Der 35-Jährige wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 08:37

    POL-WAF: Oelde. Mazda angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Wochenende einen grauen Mazda in Oelde angefahren, hinten beschädigt und ist danach geflüchtet. Das Auto stand zwischen Freitag (12.06.2026, 12:40 Uhr) und Montag (15.06.2026, 07:35 Uhr) an der Friedrich-Harkort-Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren