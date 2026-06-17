Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Radlerin geschnitten und geflüchtet - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Auto geben, das am Dienstag (16.06.2026, 10.10 Uhr) im Kreisverkehr an der Wolbecker Straße in Telgte unterwegs war?

Eine 72-jährige Telgterin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg und beabsichtigte die Fahrt über den Einfahrtsbereich des dortigen Kreisverkehrs fortzusetzen. Ein Auto schnitt die Seniorin, bog in erhöhtem Tempo aus dem Kreisverkehr heraus, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Die 72-Jährige verlor danach die Kontrolle über ihr Pedelec, stürzte und verletzte sich.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell