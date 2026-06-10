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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vortest war positiv - Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.6.2026 hielten Polizisten gegen 20.25 Uhr einen Autofahrer auf der Robert-Bosch-Straße in Ahlen an. Bei der weiteren Kontrolle führte der 20-Jährige einen Drogenvortest durch. Da dieser positiv war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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