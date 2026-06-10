POL-WAF: Ahlen. Vortest war positiv - Blutprobe entnommen

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 9.6.2026, 16.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Herrenstein und Ostfeld in Walstedde. Eine 44-jährige Walstedderin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Ostfeld und bog rechts auf die Straße Herrenstein ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 59-jährigen Hammers, der die Straße ...

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