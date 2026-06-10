POL-WAF: Ahlen. Vortest war positiv - Blutprobe entnommen
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 9.6.2026 hielten Polizisten gegen 20.25 Uhr einen Autofahrer auf der Robert-Bosch-Straße in Ahlen an. Bei der weiteren Kontrolle führte der 20-Jährige einen Drogenvortest durch. Da dieser positiv war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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