Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Fahrradfahrerin

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.6.2026, gegen 21.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Fahrradfahrerin im Einmündungsbereich Göttendorfer Weg/Am Bildstock in Rinkerode. Ein 16-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem E-Scooter den Pankratiusweg, dann weiter den Göttendorfer Weg und bog nach links auf die Straße Am Bildstock ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 80-jährigen Fahrradfahrerin. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten und verletzten sich. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Jugendlichen am Unfallort und brachten die schwerverletzte Rinkeroderin in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.

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