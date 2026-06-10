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Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Drei Personen ins Krankenhaus gebracht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.6.2026, 16.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Herrenstein und Ostfeld in Walstedde. Eine 44-jährige Walstedderin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Ostfeld und bog rechts auf die Straße Herrenstein ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 59-jährigen Hammers, der die Straße Herrenstein in Richtung Drensteinfurt befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie ein zwei- und ein vierjähriges Kind im Auto der Walstedderin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau und die Kinder in ein Krankenhaus, der Hammer wurde am Unfallort versorgt. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Die Einmündung war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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