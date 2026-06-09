POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gegen grauen Seat Ateca gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, 8.6.2026, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr auf der Everswinkler Straße in Freckenhorst gegen einen grauen Seat Ateca. Der an der Beifahrerseite beschädigte Pkw stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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