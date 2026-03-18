Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (18.03.2026, 08.00 Uhr) eine Pedelec-Fahrerin in Ennigerloh verletzt worden.

Eine 35-jährige Ennigerloherin fuhr mit ihrem Auto von einem Parkstreifen der Cardijanstraße Richtung Ennigerstraße und stieß hierbei mit der 47-jährigen Ennigerloherin auf ihrem Pedelec zusammen. Diese war auf der Cardijanstraße Richtung Ennigerstraße unterwegs und stützte durch den Aufprall.

Rettungskräfte brachten die Radlerin leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell