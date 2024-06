Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Schwarzen BMW M 550i gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte stahlen am Dienstag, 25.6.2024, 2.55 Uhr einen schwarzen BMW M 550i xDrive, der auf der Einfahrt eines Einfamilienhauses auf der Peter-Panzer-Straße in Everswinkel stand. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung entkamen der oder die Täter mit dem Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-JD 777. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

