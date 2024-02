POL-WAF: Beckum. Einbruch in Indoorspielplatz

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag (01.02.2024, 15.00 Uhr) und Montag (05.02.2024, 07.30 Uhr) Zugang zu einer Baustelle in Warendorf-Freckenhorst verschafft. Die Täter stahlen unter anderem Kupfer und einen Starkstromheizer von der Sporthallenbaustelle an der Straße Am Wörden und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

