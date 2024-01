POL-WAF: Drensteinfurt. Fußgänger aufgeladen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen (25.01.2024, 02.55 Uhr) in eine Gaststätte in Ahlen eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Klosterstraße und flüchteten anschließend. Wer hat die Täter beobachtet oder kann Angaben zu dem Einbruch machen? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

