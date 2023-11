POL-WAF: Beckum. Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Warendorf (ots) - Ahlen Am 10.11.2023 kam es in Ahlen auf dem Lütkeweg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 24-jähriger Ahlener biegt mit seinem PKW, Renault von der Moltkestraße nach links in den Lütkeweg ab. Auf dem Lütkeweg befindet sich eine 83-jährige Ahlenerin, die den Lütkeweg überqueren will. Die Fußgängerin wird vom PKW erfasst und schwer verletzt. Die Straße ...

