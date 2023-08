Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Einbrüche in Pizzeria und Kneipe

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind bereits in der Nacht von Donnerstag (27.07.2023, 22.00 Uhr) auf Freitag (28.07.2023, 14.30 Uhr) in eine Pizzeria in Oelde-Stromberg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu den Räumen an der Straße Auf dem Borgkamp und machten sich an der Kasse zu schaffen. Anschließend gelangten sie durch eine Verbindungstür in die Räume einer angrenzenden Kneipe. Hier stahlen sie Bargeld und flüchteten anschließen.

Hinweise zu den Tätern oder dem Diebstahl bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

