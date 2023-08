Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Eine 52-jährige Ennigerloherin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Westkirchener Straße in ortsauswärtiger Richtung. Ein 54-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Pöckentrup in Richtung Westkirchener Straße und wollte auf diese einbiegen. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zu einer Beinah-Kollision der beiden Fahrzeugführenden, in dessen Folge die Radfahrerin stark bremsen musste. Sie versuchte noch, sich an einem Verkehrszeichen festzuhalten, kam aber dennoch zu Fall. Bei dem Sturz zog sich die Frau Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

