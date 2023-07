Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Pkw überschlägt sich

Warendorf (ots)

Am 27.07.2023, um 14:15 Uhr, wurde eine 21-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L811 zwischen Telgte und Alverskirchen schwer verletzt. Die 21-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die L811 von Telgte in Richtung Alverskirchen. In einer Linkskurve kam sie in Höhe der Zufahrt Versmar 10 nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Leitpfosten und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Die Warendorferin konnte sich anschließend selbstständig aus dem Pkw befreien. Sie wurde wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Während der Unfallaufnahme kam es auf der L811 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

