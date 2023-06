Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Pkw überschlug sich bei Alleinunfall mehrfach

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4.6.2023, 3.30 Uhr überschlug sich ein Autofahrer mit seinem Pkw mehrfach und blieb auf einem Feld an der Alleestraße in Ahlen liegen. Ein Fahrer konnte in dem total beschädigten Auto nicht festgestellt werden. Daher wurde das Umfeld der Unfallstelle sowie Anlaufadressen nach dem möglichen Fahrzeugführer abgesucht. Dabei unterstützten Kräfte der Feuerwehr mit einer Drohne. Etwa zwei Stunden später tauchte der Flüchtige an seiner Wohnanschrift auf. Da der tatverdächtige Ennigerloher alkoholisiert war, wurden ihm Blutproben entnommen. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des 29-Jährigen sicher. Der Pkw wurde geborgen und abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

