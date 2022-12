Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst: Polizei nimmt zwei Personen nach Diebstahl fest

Warendorf (ots)

In der Nacht vom Freitag (02.12.2022) auf Samstag (03.12.2022) informierten Anwohner die Leitstelle der Polizei über verdächtige Feststellungen in der Straße "Am Weingarten" in Freckenhorst. Zeitgleich gab es Hinweise auf Diebstähle aus Fahrzeugen im Ortsbereich. In Tatortnähe konnten die eingesetzten Polizeibeamten zwei junge Männer (16 und 24 Jahre alt) aus Warendorf antreffen und festnehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Warendorf dauern zur Zeit noch an.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

