Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Rentner Opfer von Trickbetrug mit Modeschmuck

Warendorf (ots)

Ein Trickbetrüger hat am Mittwoch (06.04.2022) mittels mieser Masche Geld von einem Rentner in Oelde erbeutet.

Der 86-Jährige wurde von dem Unbekannten an der Bahnhofstraße angesprochen. Der Täter suggerierte dem Oelder dessen Sohn zu kennen und bot ihm Modeschmuck als hochwertigen Goldschmuck an. Im guten Glauben den Schmuck vom Bekannten seines Sohnes zu kaufen, stimmte der Rentner dem Handel zu und fuhr mit dem Täter zu einer Bankfiliale an der Ruggestraße um Geld abzuheben. Der Täter wartete im Auto, während der Rentner rein ging.

Nachdem der 86-Jährige den vereinbarten Preis übergeben hatte, bekam er eine Quittung und den falschen Schmuck. Der Täter ging mit dem Geld in unbekannte Richtung davon. Er wird wie folgt beschrieben: circa 40 bis 45 Jahre, ungefähr 1.70 bis 1.75 Meter groß, dunkelblond, sprach Deutsch mit leicht niederländischem Akzent und trug schwarze Kleidung.

Wer hat ein ähnliches Erlebnis gehabt oder kann Informationen zu dem Unbekannten geben? Hinweise bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

