POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Tatverdächtige einer Körperverletzung, die sich am Sonntag, 27.2.2022, 2.00 Uhr in einem Lokal am Marktplatz in Ahlen ereignete. Der Unbekannte rempelte einen 60-Jährigen zwei Mal an, so dass der Ahlener den Tatverdächtigen ansprach. Daraufhin schlug ihm der Unbekannte in das Gesicht und verletzte ihn. Es soll sich daraufhin eine aggressive Traube von mehreren Personen gebildet haben, aus der auch ein 33-Jähriger attackiert worden sein soll. Dieser Tatablauf konnte nicht geklärt werden.

Der unbekannte Schläger ist etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, hat schwarze, kurze Haare, einen schwarzen Bart und trug schwarze Oberbekleidung.

Des weiteren kam es dort gegen 1.00 Uhr zu einer sexueller Belästigung zum Nachteil einer Frau. Ein Unbekannter fasste der Frau an das Gesäß. Aufgrund eines Hinweises aus Reihen der Gäste richtet sich ein vager Tatverdacht gegen einen Ahlener.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen der Körperverletzung nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

