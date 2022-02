Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Schwarzer Audi nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.2.2022 ereignete sich gegen 16.10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt an der Straße Orkotten in Telgte. Eine Zeugin beobachtete, wie die Fahrerin eines schwarzen Audis gegen einen braunen Hyundai i30 fuhr. Die Verursacherin flüchtete trotz des deutlichen Schadens an der linken Fahrzeugseite. Bei der gesuchten Fahrerin handelt es sich um eine ältere Frau mit grauen Haaren. Die Flüchtige fuhr mit einer schwarzen Limousine, möglicherweise einem Audi A 6 mit einem Kennzeichen der Städtekennung aus Recklinghausen. Weitere Hinweise zu der Verursacherin nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell