Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Wadersloh. Hundebesitzer gesucht. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 07.02.2022, 11:54 Uhr

Warendorf (ots)

Polizeiliche Ermittlungen haben dazu geführt, dass der gesuchte Besitzer eines Hundes ermittelt werden konnte. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 69-jährigen Mann aus Wadersloh.

Sein Hund hat am Freitag, 04.02.2022, 9.30 Uhr einen 66-jährigen Mann an der Wilhelmstraße in Wadersloh gebissen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell