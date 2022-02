Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Mersch. Zeugenhinweis auf Randalierer

Warendorf (ots)

Dank des Hinweises einer Zeugin, konnte der Einbruch in zwei Autos in Drensteinfurt-Mersch verhindert werden.

Die Zeugin meldete sich am Montag (07.02.2022, 17.40 Uhr) bei der Polizei und gab an, dass ein Mann am Bahnhof in Drensteinfurt-Mersch randalieren würde.

Die Beamten trafen vor Ort auf einen 28-jährigen Mann aus Dortmund. Während der Befragung stellte sich heraus, dass der Dortmunder versucht hatte mit einem Stein die Scheiben zweier Pkw einzuschlagen. Da der Mann alkoholisiert wirkte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt - dieser war positiv. Außerdem äußerte der Dortmunder bereits zuvor am Tag Drogen genommen zu haben.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten ihn die Beamten ins Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell