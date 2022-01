Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, Westbevern-Vadrup, Brand eines Wohnhauses

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.01.2022, um 14:14 Uhr, erhielt die Polizei von der Feuerwehr Kenntnis über einen Wohnhausbrand an der K46 (Voßhaar) in Westbevern-Vadrup. Die Feuerwehren aus Telgte und Everswinkel waren mit einem starken Kräfteaufgebot ausgerückt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der vordere Teil des Wohnhauses bereits in Vollbrand und die Flammen drohten auf den ebenfalls bewohnten Anbau überzugreifen. Die Feuerwehr verhinderte größeren Schaden an dem Anbau und die 52- jährige Bewohnerin und der 56-jährige Bewohner des Anbaus blieben unverletzt. Die 60-jährige Bewohnerin des vorderen Teils wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe dürfte deutlich über 100.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell