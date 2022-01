Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen- Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Warendorf (ots)

Am 08.01.2022 befuhr ein 77-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem Pedelec die Zeppelinstraße in Ahlen und beabsichtigte nach links in die Straße Südberg abzubiegen. Eine 58-jährige Frau aus Ahlen befuhr mit ihrem Pkw in gleicher Richtung die Zeppelinstraße in Ahlen. Gegen 18:15 Uhr übersah die Frau den vor ihr fahrenden Pedelec- Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Mann schwer stürzte. Er wurde dabei schwerverletzt und im Anschluss einem umliegenden Klinikum zugeführt. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallörtlichkeit für ca. 30 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell