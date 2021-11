Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Imbiss

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Samstag, 13.11.2021, gegen 2.00 Uhr in einen Imbiss auf dem Gelände des Nahversorgungszentrum Grevenbrede in Beckum ein. Der oder die Täter stahlen gefüllte Getränkekisten sowie einzelne Flaschen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell