Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Weißen Van angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr zwischen Donnerstag, 21.10.2021, 20.00 Uhr und Freitag, 22.10.2021, 7.35 Uhr gegen einen weißen Fiat. Der Van stand an der Steinstraße auf dem Parkplatz eines Telgter Geldinstituts. Anhand der Spuren an der hinteren Stoßstange dürfte der Schaden durch die Anhängerkupplung eines Fahrzeugs verursacht worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

