Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Einbruch verhindert

Warendorf (ots)

Dank eines Alarms ist am Montagmorgen (04.10.2021, 00.36 Uhr) der Einbruch in ein Firmenauto in Oelde-Stromberg verhindert worden.

Der Jumper stand am der Straße Lange Wende in Oelde-Stromberg. Als Unbekannte versuchten in das Fahrzeug einzubrechen, ging ein Bewegungsalarm los. Der Eigentümer sah nach und entdeckte wie sich zwei Personen am Heck seines Fahrzeugs zu schaffen machten. Eine dritte Person war ebenfalls vor Ort. Der Oelder sprach die Unbekannten an - diese flüchteten daraufhin mit einem Kombi in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

