Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aus Streit wurde Schlägerei

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.9.2021, 0.20 Uhr eskalierte ein Streit vor einem Lokal im Bereich des Oelder Marktplatzes zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Auslöser war eine Zigarettenkippe, die ein 21-Jähriger Oelder in Richtung eines 30-jährigen Oelders geworfen haben soll. Beide Männer waren in Begleitung, so dass an der Schlägerei wohl sieben Personen im Alter von 21 bis 42 Jahren beteiligt waren. Durch die Auseinandersetzung wurden der 30-Jährige sowie ein 29-jähriger Oelder und ein 25-jähriger Oelder leicht verletzt.

