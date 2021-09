Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde/Kreis Gütersloh. Sattelzug aus dem Nachbarkreis nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer samt Sattelzug aus dem Kreis Gütersloh, der für eine Verkehrsunfallflucht verantwortlich sein könnte, die sich zwischen Sonntagabend (5.9.2021, 19.30 Uhr) und Montagnachmittag (6.9.2021, 15.30 Uhr) auf dem Nordholter Weg in Walstedde ereignet hat. Eine Frau stellte einen Heckschaden an ihrem schwarzen VW Passat fest, der auf dem Parkplatz einer Klinik stand. Bei der Unfallaufnahme entdeckten Polizisten weitere Schäden an einem Verkehrsschild am Hermann-Löns-Weg, an einem Baum und an Pflaster- sowie Kantensteinen. Ein Anwohner hatte gegen 6.45 Uhr einen Sattelzug im Wohngebiet rangieren gesehen. Dabei könnte es zu dem Unfall an der Engstelle gekommen sein. Der Auflieger hat ein Kennzeichen mit der Städtekennung "GT" und eine weiße Plane ohne Aufschrift.

Wem ist der Auflieger in Walstedde oder der näheren Umgebung aufgefallen? Bei wem hat der Fahrer möglicherweise an- oder ausgeliefert? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

