POL-WAF: Warendorf/Telgte/Kreis Warendorf/Münster. Am Sonntag Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 64 und B 51

Anlässlich der Versammlung "Fahrrad-Demonstration gegen den Ausbau der B51 und B 64n von Warendorf nach Telgte im Rahmen der Tour de Natur" kommt es am Sonntag, 25.8.2021 sowohl auf der B 64 als auch auf der B 51 zwischen Warendorf und Münster zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 11.00 Uhr starten einhundert erwartete Teilnehmer am Warendorfer Bahnhof und werden als Fahrradkorso über die B 64 nach Telgte fahren. Dort findet gegen Mittag/früher Nachmittag eine Abschlusskundgebung im Bereich der Planwiese statt. Zeitgleich starten etwa fünfhundert Fahrradfahrer von Münster nach Telgte, die die B 51 befahren werden, um gemeinsam mit den aus Richtung Warendorf kommenden Teilnehmern an der Kundgebung in Telgte teilzunehmen. Anschließend wird dieser Korso geschlossen von Telgte nach Münster zurückfahren. Die Polizei wird am Sonntag, 25.8.201 einzelne Streckenabschnitte der beiden Bundesstraßen kurzfristig sperren. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sowohl die B 64 (Warendorf bis Telgte) als auch die B 51 (Münster bis Telgte) zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr zu meiden und großräumig zu umfahren.

