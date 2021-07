Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Putzmaschine von Baustelle gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende eine Putzmaschine von einer Baustelle an der Blumenstraße/Ecke Asternstraße in Drensteinfurt gestohlen.

Der oder die Täter haben sich vermutlich zwischen Freitag (16.07.2021, 10.30 Uhr) und Montagmorgen (19.07.2021, 07.00 Uhr) Zutritt zu dem Baustellengelände verschafft und die Maschine gestohlen.

Da das Gerät sehr schwer ist, könnte es sich um mehrere Täter gehandelt haben.

Wer kann Angaben zu den Tätern und dem Diebstahl machen oder hat verdächtige Personen in der Nähe beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

