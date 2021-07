Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrerin unter Drogeneinfluss bei Kontrolle aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.7.2021, 0.25 Uhr fiel eine Autofahrerin unter Drogeneinfluss bei einer Verkehrskontrolle auf der Hammer Straße in Ahlen auf. Polizisten hatten auf einem Parkplatz eine Kontrollstelle eingerichtet und hielten die 24-Jährige an. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten bei der Dülmenerin körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Die Frau führte einen Vortest durch, der den Verdacht bestätigte. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte die 24-Jährige mit, um ihr eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Des Weiteren untersagten sie ihr die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen.

