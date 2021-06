Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Baustellencontainer

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind in zwei Baustellencontainer an der Daimlerstraße in Ahlen eingebrochen.

Der Einbruch fiel Mittwochmorgen (23.06.2021, 06.30 Uhr) auf. Der oder die Täter müssen sich zwischen Dienstagabend (22.06.2021) und Mittwochmorgen über die Türen Zugang zu den verschlossenen Containern verschafft haben. Anschließend sind sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe beobachtet oder die Einbrüche gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

