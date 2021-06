Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bus touchiert Anhänger - ein Verletzter

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (14.06.2021) ist in Ahlen ein 17-Jähriger verletzt worden.

Der 26-jährige Fahrer eines Linienbusses fuhr gegen 16.05 Uhr am Bahnhofsplatz an und touchierte dabei mit dem linken hinteren Bereich des Busses einen geparkten LKW-Anhänger. Bei dem Zusammenstoß zerbrach ein Fenster im Bus. Ein 17-jähriger Fahrgast wurde dadurch verletzt. Rettungskräfte brachten den Drensteinfurter in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell