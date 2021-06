Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Rücklicht am E-Scooter defekt - Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 2.6.2021 hielten Polizisten einen 40-Jährigen gegen 22.50 Uhr auf der Münsterstraße in Telgte an, da das Rücklicht seines E-Scooters defekt war. Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Telgter alkoholisiert sein und unter Drogeneinfluss stehen könnte. Daraufhin ließen die Beamten den Mann Vortests durchführen. Da beide positiv waren, wurden dem 40-Jährigen zwei Blutproben entnommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell