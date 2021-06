Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Zwei männliche Personen raubten Zigaretten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.6.2021, 4.30 Uhr raubten zwei unbekannte männliche Personen Zigaretten aus einem Backshop an der Dreingaustraße in Beelen. Die beiden Angestellten befanden sich in einem Nebenraum, als die Ältere die Eingangstür des Verkaufsraums hörte. Die 51-Jährige schaute nach und boebachtete wie einer der beiden Tatverdächtigen Zigarettenschachteln in eine Tüte packte. Als dieser die Warendorferin sah, nahm er ein Küchemesser aus der Tüte und zeigte es ihr. Eine Drohung sprach der Täter nicht aus. Kurz darauf verließ das Duo das Geschäft und die 25-jährige Angestellte aus Beelen informierte die Polizei.

Einer der beiden ist etwa 1,90 Meter groß, schlank und trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose sowie eine blaue OP-Maske. Der zweite Tatverdächtige ist zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, schlank, wirkte sehr jung, trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und eine blaue OP-Maske.

Wer hat die beiden männlichen Person gesehen oder kann Angaben zu ihnen oder dem Raub machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

